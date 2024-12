A Napoli la consueta sfilata dei Babbo Natale in moto, i social pieni di cattiveria: “Tutti col casco, video falso”

video suggerito

"A Natale siamo tutti più buoni", recita un antico adagio che, però, purtroppo non corrisponde a verità. È bastato un video pubblicato sui social, infatti, a scatenare la cattiveria degli utenti e a far riaffiorare pregiudizi e cliché su Napoli che, a quanto pare, sono ancora molto radicati: su Threads, social satellite di Instagram, una utente ha pubblicato un video che ritrae un gruppo di persone, vestite tutte da Babbo Natale, sfilare in scooter e in moto nel centro di Napoli, come ormai è consuetudine durante le festività natalizie. La didascalia del video recita: "Raga, assurdo, siamo a Napoli e hanno tutti il casco".

Basta questo incipit, che di discosta dal contenuto del video – in realtà molto simpatico, dal forte spirito natalizio – a scatenare la cattiveria degli altri utenti. "Sei sicura? Non è che sei in America?" scrive un'altra utente, mentre un altro le fa eco: "Unica spiegazione: sei in Florida", con riferimento a Naples, città degli Stati Uniti. Ci sono anche i commenti che parlano di video falsati. "Sarà Photoshop" scrive una ragazza "Video IA" scrive un altro utente. Pochi, sparuti commenti, provano a far riflettere gli utenti incattiviti. "Siamo nel 2025 e fate ancora questa battuta squallida?" si domanda, retoricamente, un utente.

La sfilata dei Babbo Natale a Napoli, ormai una tradizione

Sono state centinaia questa mattina, domenica 22 dicembre, le persone che, vestite da Babbo Natale, hanno sfilato per le strade della città; i loro mezzi a due ruote addobbati con decorazioni e lucine prettamente natalizi. La parata, divenuta ormai una tradizione a Napoli, è partita dallo stadio Diego Armando Maradona, a Fuorigrotta, e si è concluso sul Lungomare cittadino.