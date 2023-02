A Napoli in 2mila al corteo per l’Ucraina e per ricordare le vittime della guerra La manifestazione in memoria dei caduti e per chiedere la libertà dell’Ucraina. La marcia per le vie del centro storico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In 2mila in corteo a Napoli per la libertà in Ucraina. Centinaia di cittadini ucraini hanno partecipato oggi pomeriggio alla manifestazione in occasione del primo anniversario dell'invasione russa. Un incontro con fiaccole, striscioni e bandiere con i colori gialli e azzurri per ricordare le vittime del conflitto e ribadire la volontà di difendere la libertà dell'Ucraina.

Corteo in centro a Napoli

I manifestanti hanno percorso il tragitto da piazza Garibaldi verso piazza del Plebiscito, passando per Corso Umberto I e piazza Borsa, intonando canti di preghiera. La manifestazione è nata a sostegno del popolo ucraino colpito dai bombardamenti russi e dall'occupazione di alcune regioni. I manifestanti hanno poi voluto ringraziare anche la città di Napoli per le tante iniziative di solidarietà e di accoglienza dei profughi promosse sin dall'inizio della guerra.

“Anche a distanza noi ci siamo sempre – spiega a Fanpage.it Roxolana Dragumaras della comunità ucraina – non credo che Putin voglia fermarsi, abbiamo bisogno del sostegno dell'Europa e dell'Italia, che ringraziamo per gli aiuti che stanno inviando al nostro Paese”. “Molti credono che perché siamo lontani non viviamo questa situazione – spiega Magdalena Zhenticka, studentessa – io vivo qui da 13 anni, studio qui, ma ho mio fratello lì in Ucraina, e la vivo dolorosamente”.

Leggi anche Perché ora la Cina vuole provare a mediare per la pace tra Russia e Ucraina

Domani la manifestazione per la pace

Domani mattina, invece, si svolgerà a Napoli una manifestazione per la pace, promossa dalla comunità di Sant'Egidio con il sostegno del Comune, alla quale parteciperà anche il sindaco Gaetano Manfredi, che ha spiegato di essere dalla parte dell'Ucraina e di aiutare il popolo ucraino, ma anche di chiedere che accanto alla resistenza ci sia un percorso di pace, per una pace giusta.