A Napoli i Nastri d’Argento Grandi Serie 2023: premi per Luisa Ranieri e “Mina Settembre” Nastri d’Argento Grandi Serie 2023, al Gala presso il Teatro di Corte di Napoli premi per Luisa Ranieri, Mario Di Leva e per la serie “Mina Settembre”

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Napoli si chiudono i Nastri d'Argento Grandi Serie 2023, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. Premi, tra gli altri, per Luisa Ranieri e per la serie "Mina Settembre", interpretata da Serena Rossi. Tra gli altri napoletani premiati, anche Mario Di Leva, per "Resta con me". La consegna dei Nastri avverrà questa sera al Gala presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale. Nastro d'argento speciale, come detto, per "Mina Settembre", la serie che si prepara alla sua terza stagione e liberamente ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni.

"Ancora una volta nella selezione di quest'anno", ha spiegato Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani, "la fotografia di una stagione importante che conferma il successo della serialità più cinematografica ma anche l'attenzione crescente dell'industria e non solo del pubblico nei confronti di una produzione che ha cambiato stile e storytelling". Soddisfatta per l'evento anche Titta Fiore, Presidente della Film Commission Regione Campania, che ha spiegato come siano "sempre più numerose, infatti, le produzioni ospitate e realizzate nell'intera regione: un territorio ideale per il fascino delle location, il talento degli artisti, le capacità creative e produttive dei professionisti. In Campania sono stati girati alcuni dei più grandi successi del settore negli ultimi anni. Il numero crescente e la qualità delle grandi serie realizzate indica", ha aggiunto, "che la domanda di contenuti culturali legati al territorio si è andata efficacemente saldando con l'azione della Regione Campania e della nostra Film Commission".