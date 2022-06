Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli i ministri di Europa e Mediterraneo, chiusa piazza Plebiscito 16-17 giugno: piano traffico Piazza del Plebiscito chiusa per due giorni in occasione della visita a Napoli dei Ministri della Cultura dell’Europa e del Mediterraneo. Il piano di viabilità.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza del Plebiscito chiusa per due giorni in occasione della visita a Napoli dei Ministri della Cultura dell'Europa e del Mediterraneo, giovedì 16 e venerdì 17 giugno prossimi. Per l'evento ci sarà un'ampia zona rossa, con divieti per le auto e anche per i pedoni. Chiaia blindata dalle forze dell'ordine. Il piano sicurezza è stato studiato dalla Prefettura, in collaborazione con Questura e Comune di Napoli. Si tratta della Conferenza dei Ministri della Cultura della regione Euro-Mediterranea, connessa alla Ministeriale Cultura del Partenariato UE Vicinato Meridionale.

L'ordinanza con il piano traffico

Il Comune ha disposto per l'occasione un'apposita ordinanza con il piano di viabilità. Ecco di seguito tutti i dettagli:

Viene istituito:

A) il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata, dalle ore 22:00 del giorno 15/06/2022 a fine cessate

esigenze del giorno 17/06/2022 nelle seguenti aree e strade:

piazza Trieste e Trento:

a) stalli parcheggio per motocicli/motoveicoli antistanti l'area pedonale tra il Teatro San Carlo e Palazzo Reale;

b) area pedonale tra il Teatro San Carlo e Palazzo Reale (cd ansa San Carlo); via San Carlo; via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga; via Vittorio Emanuele III; via Ammiraglio Ferdinando Acton, dall'intersezione con via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga a quella con via Cesario Console; piazzetta Carolina; via Gennaro Serra; via Cesario Console; via Nazario Sauro; rampe Paggeria

B) Sospensione:

dalle ore 00:01 del giorno 16/06/2022 a fine cessate esigenze del giorno 17/06/2022, delle aree di parcheggio per il trasporto pubblico non di linea (taxi):

a) in piazza Carolina;

b) via San Carlo;

c) via Santa Lucia, angolo via Partenope; dalle ore 00:01 del giorno 16/06/2022 a fine cessate esigenze del giorno 17/06/2022, area di parcheggio degli spalti del Maschio Angioino, eccetto che per i veicoli degli autorizzati.

C) Il divieto di transito veicolare, dalle ore 7:00 del 16/06/2022 a fine cessate esigenze dello stesso giorno e dalle ore 7:00 del 17/06/2022 a fine cessate esigenze dello stesso giorno, nelle seguenti strade:

via Gennaro Serra, dall'intersezione con piazza Santa Maria degli Angeli a quelle con piazza Carolina; via Giovanni Nicotera, da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli, eccetto i

veicoli dei residenti diretti ai passi carrai e alle traverse confluenti il suddetto tratto e i veicoli dei

residenti della zona di Monte di Dio; piazza del Plebiscito, carreggiata antistante l’edificio della Prefettura.

D) Il giorno 17/06/2022, dalle ore 12:00 e fino a cessate esigenze, il senso unico alternato in via Giovanni Nicotera, da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli;

E) il divieto di transito pedonale, dalle ore 00:01 del giorno 16/06/2022 a fino cessate esigenze del giorno 17/06/2022:

1. sulle scale di collegamento di via Ammiraglio Ferdinando Acton con via Cesario Console; 2. piazza del Plebiscito, ad eccezione degli autorizzati

F) Il divieto di fermata e il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 00:01 del giorno 16/06/2022 a fine cessate esigenze del giorno 17/06/2022 in via Partenope e via Chiatamone, intero perimetro del Grand Hotel Vesuvio.