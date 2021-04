Sono 1.468 i morti di Covid19 nella città di Napoli dall'inizio della pandemia, febbraio 2020, con un tasso di letalità a livello cittadino del 2,86%, cioè il numero di persone decedute tra i positivi. L'età media dei deceduti è 76 anni. Il tempo medio tra la data del primo tampone naso faringeo positivo e il decesso è di 15 giorni. Il quartiere con più contagiati in valori assoluti è Fuorigrotta con 4.244 positivi, quello con la maggiore incidenza (cioè i positivi sulla popolazione residente) è Miano con l'8,33%. Mentre il quartiere col tasso di mortalità più elevato – cioè il numero persone morte a causa della malattia/numero totale degli esposti (la popolazione interessata) – è Porto con lo 0,23%. Questi i dati dell'Asl Napoli 1 Centro, Dipartimento di prevenzione UOC Epidemiologia e Prevenzione e Registro Tumori, diretto da Rosanna Ortolani, aggiornati al 4 aprile 2021.

A Napoli 55mila casi e 1468 decessi

A Napoli dall'inizio della pandemia si contano 55.804 casi di Covid19 confermati, con 1.468 decessi. Attualmente i positivi sono 5.055, di cui ricoverati 318, di questi 28 sono in terapia intensiva, mentre i guariti sono 49.282. Secondo lo studio dell'Asl, l'età mediana dei casi è 45 anni, mentre l'età media è 44 anni. L'età mediana dei deceduti è 77 anni, mentre l'età media 76 anni (l'età media è calcolata come media aritmetica delle età, la mediana si calcola mettendo in ordine crescente le varie età e il valore centrale è la mediana). Tra i positivi prevalgono gli asintomatici (80,48%), con il 5,40% che avverte sintomi lievi, il 3,48% severi e solo lo 0,51% critici. I dati prendono in considerazione il grado di sintomatologia più grave durante tutto il decorso della patologia.

La sintomatologia dei casi Covid19 a Napoli

asintomatico 80,48%

pauci-sintomatico 9,13

lieve 5,40

severo 3,49

critico 0,51

nd 0,98

La mappa dei positivi per quartiere

Se si analizzano i dati dei contagi sul territorio, il quartiere con più contagiati è Fuorigrotta (4.244), seguito da San Carlo all'Arena (4.192) e da Pianura (3.676), Arenella (3.227), Ponticelli (3.071). Passando invece all'incidenza sulla popolazione, al primo posto c'è Miano con l'8,33% (1.923 positivi), seguita da Chiaiano (7,21%), Soccavo 6,59% (2.924 positivi), Piscinola Marianella 6,55% (1862), Secondigliano 6,49% (2.747), Pianura 6,36% (3.676).

Di seguito la mappa dei positivi per quartiere. Tra parentesi l'incidenza.

Arenella: 3227 (4,79%)

Avvocata: 1886 (5,53%)

Bagnoli: 1274 (5,57%)

Barra: 2378 (6,44%)

Capri: 157 (2,18%)

Chiaia: 2112 (5,28%)

Chiaiano: 1658 (7,21%)

Fuorigrotta: 4244 (6,01%)

Mercato: 543 (5,44%)

Miano: 1923 (8,33%)

Montecalvario: 1283 (5,23%)

Nd: 6

Pendino: 823 (4,50%)

Pianura: 3676 (6,36%)

Piscinola Marianella: 1862 (6,55%)

Poggioreale: 1669 (5,45%)

Ponticelli: 3071 (5,98%)

Porto: 252 (5,30%)

Posillipo: 970 (4,30%)

San Carlo all'Arena: 4192 (5,98%)

San Ferdinando: 825 (4,33%)

San Giovanni a Teduccio: 1340 (5,64%)

San Giuseppe: 218 (4,07%)

San Lorenzo: 2418 (4,53%)

San Pietro a Patierno: 1122 (6,32%)

Scampia: 2310 (6,25%)

Secondigliano: 2747 (6,49%)

Soccavo: 2924 (6,59%)

Stella: 1692 (5,13%)

Vicaria: 819 (5,40%)

Vomero: 2080 (4,69%)

Zona Industriale: 103 (1,65%)

A Napoli letalità Covid19 2,86%

Il tasso di letalità – cioè la percentuale dei morti tra i positivi Covid – a Napoli è del 2,86%, più alto nella fascia d'età over 90 anni dove raggiunge il 29,33% dei contagiati, seguita da quella tra i 70-79 anni col 9,91%, 60-69 anni 7,16%, e 80-89 anni 5,53%. Ma c'è letalità anche se molto bassa anche tra i giovani e giovanissimi: 0,04% nella fascia da zero a 9 anni, 0,05% 10-19 anni, 0,06% 20-29 anni, per salire a 0,29% 30-39, 1,22 40-49, 2,91% 50-59.

Deceduti tasso di letalità e mortalità

fascia età; tasso letalità; tasso mortalità

0-9; 0,04; 0,00

10-19; 0.05; 0,00

20-29; 0.06; 0,00

30-39; 0.29; 0.02

40-49; 1.22; 0.07

50-59; 2.91; 0.18

60-69; 7.16; 0.40

70-79; 0.91; 0.49

80-89; 5.53; 0.25

90+; 29,33; 0.97

totale; 2.86; 0.16

Tasso di mortalità 0,15%

Il tasso di mortalità a Napoli è 0,15%. Il quartiere col tasso di mortalità più elevato è Porto con 0,23%, seguito da Miano 0,22%, Secondigliano 0,21%, San Giovanni a Teduccio 0,20%, Scampia e Mercato a 0,19%.

Di seguito il tasso di mortalità a Napoli stratificato per quartiere