A Napoli caldo forte: bollino rosso anche giovedì 24 agosto Ancora caldo forte a Napoli: allerta per bollini rossi oggi, domani e anche dopodomani.

A cura di Redazione Meteo

Continua la sequenza di bollini rossi per il caldo forte a Napoli: i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Sanità segnalano per oggi, domani e anche dopodomani giovedì 24 agosto bollino rosso a Napoli, con una temperatura percepita (rapporto fra umidità e temperatura massima) che in media sarà di 38°C ma che in realtà nelle zone interne e meno ventilate salirà a 40 gradi.

Le previsioni meteo settimanali dicono che queste condizioni permarranno almeno fino al 27 agosto, dopodiché l'anticiclone africano lascerà il passo ad un sistema più fresco proveniente dal Nord Europa.

Le raccomandazioni in caso di livello 3 ondata di calore sono sempre le stesse: evitare di esporsi nelle ore più calde del giorno (dalle ore 11 alle ore 18) idratarsi costantemente, trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca e utilizzando, quando c'è il condizionatore.

Leggi anche Bollino rosso sulle Autostrade in Campania nel primo weekend di esodo estivo: rischio code e traffico

E ancora: attenzione all'alimentazione e alle bevande, evitare pasti pesanti, alcolici e caffeina; indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), ove necessasrio riparare la testa con un cappello leggero di colore chiaro, usare occhiali da sole e proteggersi dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.