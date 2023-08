Caldo forte a Napoli 22-23 agosto: bollino rosso domani e dopodomani Anticiclone africano con aria caldissima e afa: tre giorni d’inferno sul Napoli. La situazione migliorerà decisamente dal 27 agosto.

A cura di Redazione Napoli

Ieri c'era una allerta meteo per maltempo, oggi invece c'è il bollino rosso per le ondate di calore: il meteo riserva capovolgimenti di fronte in Campania, almeno sulla carta. Di certo c'è che il gran caldo è tornato almeno per questa ultima decade di agosto 2023. Fino a 38°C di temperatura percepita (rapporto fra temperatura massima e umidità dell'atmosfera) e conseguente allerta del sistema d'allarme predisposto dal ministero della Salute per la prevenzione degli effetti sulle ondate di calore.

IlMeteo.it spiega che il caldo africano dell’anticiclone Nerone si intensificherà nei prossimi: notti tropicali e afa a causa dell’aria caldissima proveniente dal deserto del Sahara che farà aumentare le temperature sopra la media del periodo anche di 10-12°C, come in Francia e Germania.

Il caldo forte del 2023 finirà domenica 27 agosto, quando un ciclone dal Regno Unito raggiungerà il Mar Mediterraneo e quindi l’Italia. Lo scontro di aria fresca atlantica e quella caldissima preesistente darà vita a fortissimi temporali con intense grandinate e forti raffiche di vento. Oltre ai temporali è previsto un importante crollo termico anche di 10-12°C rispetto a questi giorni.

Il bollino rosso per ondata meteo cosa comporta?

Il ministero della Salute ha messo nero su bianco un vademecum per spiegare ai cittadini, in particolare le fasce più a rischio, ovvero i fragili e i bambini, come comportarsi in caso di forte caldo.