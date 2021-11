A Napoli aumentano le somministrazioni di terze dosi: gente in coda alla Mostra d’Oltremare Una discreta folla questa mattina all’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare, nel quartiere Fuorigrotta, per ricevere richiami e terze dosi del vaccino anti Covid-19. “Auspichiamo che l’arrivo di cittadini aumenti di giorno in giorno” il commento di Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro.

A cura di Valerio Papadia

Aumentano le somministrazioni delle terze dosi del vaccino contro il Coronavirus a Napoli. Questa mattina, infatti, una discreta folla si è radunata all'esterno dell'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare, nel quartiere Fuorigrotta, per sottoporsi ai richiami e alle terze dosi del vaccino contro il Coronavirus. Quasi duecento le persone che si sono messe in coda all'esterno dell'hub vaccinale: una scena che ha sorpreso anche gli operatori addetti alle inoculazioni, che individuano la causa di questo aumento di somministrazioni nell'aumento dei contagi e dell'entrata nella quarta ondata della pandemia.

Sorpreso e felice per le persone in coda all'esterno del centro vaccinale anche il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, che all'Ansa ha dichiarato: "Prendiamo atto di un aumento dell'afflusso al centro vaccinale e auspichiamo che l'arrivo di cittadini aumenti di giorno in giorno perché significa che i cittadini hanno compreso che il vaccino è l'unica arma per combattere davvero il Covid. Noi come Asl siamo in campo tutti i giorni, continuando l'offerta delle somministrazioni per proteggere i napoletani".

Dal 1° dicembre terze dosi anche agli over 40

Al momento, la terza dose viene somministrata a immunodepressi, pazienti fragili, personale sanitario, over 60; in Campania, il governatore De Luca ha incluso nelle categorie che possono ricevere la terza dose anche forze dell'ordine e personale scolastico. E, dal 1° dicembre, come annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, si partirà con le terze dosi anche per gli over 40. "La terza dose è assolutamente strategica per la campagna vaccinale: siamo all'83,7% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale" ha dichiarato oggi il ministro.