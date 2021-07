A Napoli aumentano i casi positivi a Covid: sono più dei guariti giornalieri Sono 52 i nuovi casi di Coronavirus nel capoluogo di Napoli, contro 36 guariti nelle ultime 24 ore. Restano stabili i ricoverati in ospedale: 63, di cui 4 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 611 i casi attivi in città, il tasso di positività sale così al 3,16% nel solo capoluogo partenopeo: il triplo della media nazionale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sale ancora il contagio anche a Napoli città: sono 52 i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore su 1.643 tamponi analizzati. Il tasso di positività sale così al 3,16% nel capoluogo partenopeo: il triplo della media nazionale, più alto anche della media regionale che oggi è arrivata al 2,72%, circa il doppio di quella nazionale. Ma a preoccupare è il fatto che i nuovi positivi sono superiori ai guariti del giorno, che sono invece 36, portando il saldo a +16 ed a 611 quindi gli attualmente positivi in città.

Dei 52 nuovi positivi, 32 sono sintomatici (il 61,54% dei nuovi casi), contro i 20 asintomatici (38,46%). Tra i nuovi casi ci sono anche alcuni vaccinati: 13 con una sola dose (6 Pfizer, 4 AstraZeneca, 3 Johnson&Johnson) e 11 con doppia dose (10 Pfizer e 1 AstraZeneca). Ma nessuno di essi è ricoverato in ospedale dopo aver contratto il virus. Sono 47 le nuove persone in isolamento domiciliare (548 il totale), 5 invece i nuovi ingressi in ospedale che portano il totale a 63 persone ricoverate per CoViD-19 nella città di Napoli. Di queste, 4 sono in terapia intensiva e 59 nei reparti di degenza ordinaria.

Questo il riepilogo generale dei dati sulla pandemia a Napoli comunicati dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ed aggiornato alle 23.59 di mercoledì 14 agosto: