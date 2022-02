A Napoli arrivati i primi profughi scappati dalla guerra in Ucraina: tra loro bimbi e ammalati Arrivati a Napoli i primi profughi ucraini in fuga dalla guerra, tra loro rifugiati da Kiev e Nicolaev. Tanti bambini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono arrivati a Napoli i primi profughi dall'Ucraina: decine di donne, uomini, anziani e bambini, alcuni anche con problemi di salute e patologie che cercano rifugio in Italia presso i propri parenti. Molti stanno arrivando in pullman. Uscire dall'Ucraina, invasa dalla Russia, non è stato affatto semplice. Chi è partito dalle città costiere come Nikolaev, una delle prime ad essere bombardata, ha dovuto fare un giro largo, passando il confine in Polonia, anziché quello più vicino per la Moldavia. Poi, il viaggio stremante attraverso l'Europa per arrivare in Italia, con la preoccupazione dei propri cari e amici rimasti in patria per organizzare la resistenza. Tanti altri arrivano da Kiev, attualmente sotto assedio, e da altre città come Leopoli, da cui ieri sera è arrivato a Napoli un bus con 56 profughi. Lunghe code di autobus dall'Ucraina al confine italiano del valico di Fernetti di Trieste, tra Italia e Slovenia in questi giorni.

Il piano di accoglienza in Prefettura

Ieri, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha assicurato al console generale dell'Ucraina aiuti umanitari, con la spedizione di farmaci e pacchi alimentari. Mentre in piazza Dante si teneva contemporaneamente una grande manifestazione per la pace con migliaia di persone. Il Governo Italiano, ed il ministero dell'Interno, in particolare, guidato dalla ministra Luciana Lamorgese, sta studiando il piano di accoglienza per i rifugiati, attraverso il Sai, il Sistema di Accoglienza e Integrazione, incardinato nelle Prefetture per dare asilo ai rifugiati. Sono circa 300 mila al momento i profughi ucraini stimati, che si sono già rifugiati in Slovacchia, Romania, Polonia e Ungheria. In Italia ci sono al momento circa 248mila ucraini, dei quali 200mila donne, ma si prevedono fino a 4 milioni di profughi. In Italia gli arrivi saranno divisi secondo il principio di redistribuzione sui territori, coordinati dalle prefetture. Il Governo ha annunciato corridoi speciali per i minori orfani.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha assicurato che "domani ci sarà un incontro in Prefettura per garantire l'assistenza ai profughi, il ricongiungimento familiare e anche il permesso di soggiorno temporaneo. La macchina si è messa in movimento con il coordinamento del ministero dell'Interno. Ci stiamo attrezzando per garantire l'accoglienza, perché la comunità Ucraina a Napoli è molto vasta e quindi ci aspettiamo un arrivo significativo di profughi".