A Napoli apre l’Accademia del Caffè: i corsi alla Mostra d’Oltremare Il corso è a numero chiuso, potranno infatti partecipare 20 studenti per volta: le lezioni dovrebbero iniziare durante il corrente mese di febbraio.

A cura di Valerio Papadia

Nasce l'Accademia del Caffè Napoletano: si tratta di una vera e propria scuola, i cui corsi saranno volti alla valorizzazione e alla promozione del rito e della cultura del caffè espresso partenopeo. Naturalmente, l'accademia avrà sede a Napoli, precisamente nel Padiglione Piscina della Mostra d'Oltremare, a Fuorigrotta, quartiere alla periferia occidentale della città. Secondo quanto si apprende, i corsi dovrebbero partire nel corrente mese di febbraio, ma non è ancora stata resa nota una data. L'idea dell'Accademia del Caffè nasce grazie a Medeaterranea, associazione specializzata in divulgazione, ricerca e formazione nel settore agroalimentare, in collaborazione con Caffè Borbone.

Accademia del Caffè: i corsi saranno a numero chiuso

I corsi dell'Accademia del Caffè saranno a numero chiuso: le classi, infatti, accoglieranno fino a 20 studenti alla volta. Tre i livelli per chiunque volesse iscriversi: i primi due corsi comprendono lezioni teoriche e pratiche di base, mentre il terzo è più avanzato e specifico ed è rivolto a coloro che vogliano diventare dei veri e proprio cultori del caffè. Le lezioni verteranno sull'origine e la storia del caffè, sulla differenza tra "arabica" e "robusta", su come servire il caffè nel modo corretto in base al contesto in cui ci si trova. Previsti anche corsi sulla semiotica del caffè, mentre per il terzo livello ci saranno anche lezioni di marketing e sulle tecniche sensoriali legati alla bevanda scura simbolo di Napoli e dell'Italia nel mondo. Lungo la durata del corso ci saranno anche visite pratiche alla fabbrica di Caffè Borbone, come detto partner dell'iniziativa.