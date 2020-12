Gli alberghi di Napoli potranno diventare Covid Hotel per ospitare i pazienti contagiati dal Coronavirus non gravi. Oggi pomeriggio è fissato l'incontro in Prefettura, con il Comune di Napoli, Federalberghi Napoli e l'Asl per verificare la possibilità di mettere in piedi il piano e definire le linee guida e le modalità di attuazione. Le associazioni di categoria degli albergatori provvederanno a verificare la disponibilità delle strutture. Si tratta di un'operazione già partita in altre città, spiegano da Federalberghi Napoli, e che anche nel capoluogo campano potrebbe diventare operativa.

Un grande gesto di aiuto da parte degli albergatori, chestanno affrontando un momento di forte crisi, con perdite di 30 milioni di euro solo nel mese di dicembre a Napoli, nei confronti di chi soffre per il Covid. Il percorso per realizzare i Covid Hospital, però, non è semplice. Le strutture possono ospitare solo pazienti contagiati dal Coronavirus non gravi, con sintomi lievi, tali da non richiedere l'ospedalizzazione. Una valida soluzione per sgravare gli ospedali dagli ammalati, riducendo quindi la pressione sui posti letto, e garantire quindi a chi è positivo non grave di non contagiare i propri familiari conviventi, ma anche dare un tetto a chi è venuto a Napoli magari per lavoro scoprendosi poi positivo al Covid oppure costretto ad osservare la quarantena perché ha avuto contatti con positivi.

Una volta trovata l'intesa, bisognerà poi individuare le strutture nelle quali mettere a disposizione le camere per ospitare i pazienti. Le istituzioni dovranno fornire le linee guida. Bisognerà capire come dovranno essere organizzati i piani Covid, la necessità di personale infermieristico, le sanificazioni. L'obiettivo è quello di arrivare al tavolo ad un accordo definito, al quale poi seguiranno i protocolli sanitari e di sicurezza.