A Napoli 153 nuovi contagiati dal Covid e 2 morti nelle ultime 24 ore

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 1326 i cittadini residenti positivi al Coronavirus al momento nella città di Napoli, di questi 153 sono risultati contagiati nelle ultime 24 ore, di cui 45 sintomatici (29,41%) e 108 asintomatici (70,59%). su 2098 tamponi molecolari eseguiti, con un tasso di positività del 7,29%, leggermente superiore all’6,11% regionale. Questi i dati dell’Asl Napoli 1 Centro, aggiornati a venerdì 6 agosto 2021. Sono 80 invece i guariti e si registrano due deceduti presso l'Ospedale dei Colli.

Dei 153 nuovi positivi 5 sono stati ricoverati in ospedale, mentre altri 148 sono in isolamento domiciliare. A Napoli dall’inizio della pandemia si contano 76.997 contagiati, mentre i guariti sono 73.605. Al momento 65 pazienti si trovano ricoverati in area medica, mentre 12 sono i ricoverati in terapia intensiva. Altri 1249 pazienti sono in isolamento domiciliare. I morti per Covid19 a Napoli sono 1978. I pazienti che sono stati assistiti a domicilio dall’inizio della pandemia sono stati 3201, attualmente sono 68.

Ad oggi 27 pazienti sono ricoverati in degenza nel Covid Center del Loreto Mare, tre in più rispetto a ieri (su 50 posti letto disponibili), 7 sono in terapia sub-intensiva (su 10 posti letto disponibili), mentre due sono ricoverati in intensiva (su 4 posti letto disponibili). Al Covid Residence dell’Ospedale del Mare 10 pazienti sono ricoverati in degenza ordinaria si 21 posti letto attivi (su 42 disponibili).

Secondo l'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania, i dati relativi all’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, oggi, venerdì 6 luglio 2021, registrano 526 i nuovi contagi, a fronte di 8.609 tamponi molecolari analizzati. Si registrano, purtroppo, anche 5 decessi.