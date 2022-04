A Napoli 10mila persone in fila per visitare i musei la prima domenica gratis dopo il Covid I musei di Napoli fanno il pienone.,Oltre 4mila visitatori al Museo Archeologico, 3mila a Palazzo Reale, 2.500 a Capodimonte. Sold out alla Reggia di Caserta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Palazzo Reale di Napoli, a sinistra, e il Museo Archeologico Nazionale, a destra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli più di 10mila persone sono state in fila oggi per visitare i musei nella prima domenica del mese gratis dopo il Covid19. Numeri stratosferici che segnano il successo dell'iniziativa del Ministero dei Beni Culturali lanciata per la prima volta oggi, domenica 3 aprile 2022, dopo la fine dello stato di emergenza per la pandemia del Coronavirus. Il prossimo appuntamento è fissato a domenica 1 maggio, e sarà molto particolare, considerato che cade durante il giorno della festa dei lavoratori, all'inizio del mese mariano e nella settimana che precede la Festa della mamma.

I musei di Napoli fanno il pienone. Sold out alla Reggia di Caserta

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli oggi ha registrato il pienone con oltre 4.100 visitatori per questa nuova #Domenicalmuseo. Al Palazzo Reale di Napoli oggi ci sono stati oltre 3.100 visitatori, che hanno salutato con entusiasmo il ritorno della #domenicalmuseo. Mentre al Museo e Real Bosco di Capodimonte si sono registrati 2.542 visitatori. Sold out alla Reggia di Caserta che già ieri aveva venduto tutti i biglietti a disposizione e oggi non ha aperto le biglietterie.

L'iniziativa della prima domenica del mese gratis al Museo è tornata a seguito dell’adozione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha sancito la cessazione dello stato di emergenza per l’epidemia da COVID-19. A partire da oggi, domenica 3 aprile, ogni prima domenica del mese, i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano.

Dal 1° aprile 2022 per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resterà l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.