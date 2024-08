video suggerito

A Lacco Ameno riaprono gli scavi archeologici dell’antica Pithecusae greco-romana Sull’isola d’Ischia ripartono dopo 50 anni gli scavi dell’antica Pithekoussai greca. Il sindaco di Lacco Ameno: “Entusiasti della ripresa dei lavori” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Giacomo Pascale / Facebook

Riprenderanno dal prossimo 2 settembre gli scavi nel sito storico di "Mazzola", sull'isola d'Ischia, per riportare alla luce un'altra zona dell'insediamento della Pithekoussai greca, oggi corrispondente a Lacco Ameno. Dopo cinquant'anni, dunque, si aprirà una nuova pagina di storia sull'antico insediamento che si ritiene fondato addirittura come emporio commerciale da coloni greci provenienti dall'Eubea che si "fusero" con elementi punici ed etruschi. Il nome dell'isola in greco significa "isola delle scimmie", ma c'è chi ritiene derivi dall'etrusco e significhi "isola delle ceramiche": non a caso, proprio sull'Isola Verde venne ritrovata la Coppa di Nestore, una tazza in ottime condizione sopravvissuta letteralmente a diversi millenni.

Agli scavi parteciperanno l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici "Or.Sa.", formata appunto da L'Orientale e l'Università di Fisciano, oltre agli studenti del liceo Buchner, intitolato proprio al grande archeologo noto per i suoi studi storici e archeologici sull'isola d'Ischia, nonché la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e il Comune di Lacco Ameno: scavi che saranno anche aperti al pubblico. La vice sindaco Carla Tufano ha commentato così che "finalmente ischitani e turisti scopriranno i tesori nascosti nell'antica area artigianale di Mazzola ed ammirare i resti di una civiltà che ha inciso profondamente nella storia del Mediterraneo e delle sue dinamiche interculturali". Il rettore de L'Orientale Roberto Tottoli si è invece detto certo che "anche in questo caso arriveranno grandi risultati". Il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, ha invece aggiunto:

Siamo entusiasti della ripresa dei lavori di scavo in località Mazzola, un’opportunità straordinaria che apre una nuova pagina, e una nuova stagione, per Lacco Ameno e tutta l’isola d’Ischia. Crediamo da tempo che il futuro della nostra terra e lo sviluppo del territorio passino attraverso il binomio indissolubile di turismo e cultura. Investire nella valorizzazione di siti archeologici e, più in generale, nei beni di rilevanza storica è la manifestazione precisa di un impegno concreto, da parte di questa Amministrazione, che punta a un duplice risultato: arricchire l'offerta culturale del nostro patrimonio archeologico a turisti e studiosi e avvalerci di una tradizione scientifica di alto prestigio ed esperienza per la conoscenza e la conservazione della nostra memoria, della nostra storia e della nostra identità. Ringrazio pertanto il Ministero, la Soprintendenza, le Università, gli sponsor e il team di professionisti con cui, ne sono convinto, scriveremo insieme un nuovo capitolo dell’appassionante storia di Pithecusae".