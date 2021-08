A fuoco barca a vela nel porto Marina di Stabia, morta ragazza Una ragazza di 28 anni della provincia di Roma è morta in un incendio divampato nella notte su una imbarcazione ormeggiata a Marina di Stabia, porto turistico di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Sul posto la Capitaneria di Porto, indagini in corso. Sull’accaduto è stata avviata una inchiesta, sono in corso accertamenti sule cause del rogo.

Una ragazza di 28 anni è morta questa notte in un incendio divampato a bordo di una imbarcazione ormeggiata a Marina di Stabia, porto turistico di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Ancora ignote le cause del rogo: molto probabilmente si è trattato di un incidente, la vittima sarebbe stata colta nel sonno mentre era sulla barca a vela; sarebbe morta per asfissia. La giovane abitava in provincia di Roma, si trovava nel Golfo di Napoli per lavoro. A quanto si apprende, al momento dell'incidente era l'unica persona a bordo della barca e faceva parte dell'equipaggio.

Sul posto, intorno alle tre del mattino, è intervenuta la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. Sono in corso accertamenti, secondo alcuni testimoni ci sarebbe stata una esplosione e non si esclude quindi che l'incendio sia stato causato dal malfunzionamento di una bombola di gas. Tempestivo l'arrivo dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme, ma purtroppo per la ragazza non c'era già più nulla da fare; secondo quanto ricostruito dalla Capitaneria di Porto, sarebbe morta soffocata quando il fumo ha avvolto la barca a vela e potrebbe non essersi accorta di nulla: sul suo corpo non sono state trovate ferite o ustioni.

In mattinata i genitori della vittima sono arrivati da Roma per il riconoscimento del corpo. L'imbarcazione è stata completamente distrutta dal fuoco. Sull'accaduto la Procura di Torre Annunziata ha aperto una inchiesta; gli inquirenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza del porto di Marina di Stabia per verificare se nella notte qualcuno si sia avvicinato all'imbarcazione.