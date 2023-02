A Forcella i supereroi acrobatici per ricordare Annalisa Durante, vittima innocente di camorra I supereroi acrobatici a Forcella per il premio Annalisa Durante: tanti gli studenti che hanno assistito al loro show dai tetti dell’istituto scolastico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Forcella arrivano i supereroi: Capitan Marvel, Ironman, Hulk, Spiderman, Capitan America e tanti altri. Hanno dato spettacolo per gli studenti di Forcella, accorsi in massa, per la celebrazione del Premio Nazionale Annalisa Durante, la giovane rimasta uccisa il 27 marzo 2004 durante uno scontro a fuoco tra camorristi, vittima innocente e colpevole solo di essere in strada in quel momento. Proprio a lei è dedicata l'istituto comprensivo Adelaide Ristori di Forcella dove si sono esibiti i supereroi acrobatici.

"Siamo felici di collaborare con l’Associazione Annalisa Durante di Napoli", ha spiegato la fondatrice Anna Marras, "per sensibilizzare anche i più piccoli alla legalità. Vestirò i panni di Capitan Marvel, la supereroina capace di assorbire energia per incrementare la sua forza, mostrare ai bambini che la vera forza è dentro di noi". Alla cerimonia hanno partecipato anche, tra gli altri, l’assessore comunale ai giovani Chiara Marciani e il segretario generale della Fondazione Polis della Regione Campania Enrico Tedesco. L'Associazione Annalisa Durante ha così commentato l'iniziativa: