A colloquio col marito in carcere, insieme alla figlia di 4 anni, con la droga negli slip Donna arrestata per aver tentato di introdurre hashish nel carcere di Carinola. Doveva andare a colloquio col marito detenuto, insieme con la figlia di 4 anni.

A cura di Vincenzo Piccolo

Va a colloquio in carcere, insieme alla figlia di quattro anni, con 200 grammi di hashish negli slip. Viene scoperta e trasferita in carcere. È quanto accaduta nella casa di reclusione di massima sicurezza di Carinola (Caserta), dove una donna portava con se la figlia di 4 anni per andare al colloquio con il marito, nascondendo 200 grammi di stupefacente nell'intimo. Ad accorgersi della cosa è stata un'agente di Polizia Penitenziaria che, insospettita da alcuni movimenti strani della donna tipici di chi sta cercando di far entrare qualcosa di non ammesso nelle carceri, ha attivato tutte le procedure previste per il contrasto al fenomeno dell'introduzione di droga negli istituti.

La donna, perquisita dal personale femminile della Polizia Penitenziaria all'interno della struttura carceraria è finita in manette, mentre sua figlia è stata affidata ai familiari. La sostanza trovata è stata posta sotto sequestro. A confermare la notizia con orgoglio è stato il Segretario Regionale Vincenzo Palmieri «l'azione posta in essere rende opportuno intensificate questi tipi di controlli al fine di limitare sempre di più l'ingresso negli istituti di sostanze ed oggetti non consentiti».

Il pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto per l'immediato trasferimento della donna nel carcere femminile di Caserta, ed è ora accusata di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il precedente al carcere di Carinola

Non è la prima volta che succedere, qualche giorno fa un ragazzo di 20 anni è stato arrestato: perché si era recato ai colloqui con il fratello, sempre nel carcere di Carinola, con 380 grammi di droga nascosti nelle parti intime, ma la sostanza stupefacente non è passata inosservata a Spike. Quella volta si trattava di 350 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina che sono costati al ragazzo gli arresti domiciliari.