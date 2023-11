A Castellammare c’è l’Etoile du Roy, veliero corsaro che sembra uscito da un romanzo di Stevenson La nave, fedele replica di una fregata inglese del Settecento, ha attraccato oggi allo Stabia Main Port di Castellammare di Stabia, attirando la curiosità e l’ammirazione di molte persone.

A cura di Valerio Papadia

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Forse qualcuno avrà pensato di avere le traveggole, qualcun altro avrà pensato invece di essersi improvvisamente svegliato in un romanzo di Robert Louis Stevenson, magari "L'isola del tesoro", e invece quella nave corsara inglese ormeggiata allo Stabia Main Port di Castellammare di Stabia era reale. Si tratta della nave Etoile du Roy (Stella del Re in italiano, ndr), fedele replica di una fregata dell Marina Militare Britannica del XVIII secolo, ispirata alla HMS Blanford, costruita proprio dall'Ammiragliato britannico nel 1741.

Fregata a tre alberi, con 790 metri quadrati di vele, la Etoile du Roy è lunga 47 metri, larga 10,30 e pesa 310 tonnellate. La nave, originariamente battezzata Grand Turk (in onore al suo costruttore, Michael Turk), è stata costruita nel 1996 a Marmais, in Turchia, per destinarla a produzioni televisive e cinematografiche. Nel 2010, la nave è stata poi acquistata dalla compagnia francese Etoile Marine Croisieres e ribattezzata con il suo attuale nome.

Oggi, la Etoile du Roy viene principalmente utilizzata per eventi velici o per feste private. Sul ponte campeggiano 20 cannoni, che vengono azionati dall'equipaggio durante gli arrivi e le partenze, oppure durante le feste.