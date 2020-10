Si registra purtroppo una vittima di Coronavirus a Cardito, cittadina della provincia di Napoli: si tratta di un cittadino, risultato positivo al Sars-Cov-2 nelle ultime settimane e ricoverato in ospedale, dove purtroppo è avvenuto il decesso. A dare la triste notizia è stato il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, che ha voluto rivolgere alla famiglia della vittima un messaggio da parte di tutta la cittadinanza: "Questo lutto ci rattrista e ci fa scontrare con la drammaticità della situazione che il Paese sta vivendo in questa nuova ondata di contagi. Ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità di Cardito". In una nota dell'amministrazione comunale diramata questa mattina, è stato reso noto anche che sei cittadini di Cardito sono risultati positivi al Coronavirus: sono tutti asintomatici e in isolamento nelle loro abitazioni; si registrano anche due persone guarite.

Coronavirus, un decesso anche in Irpinia: morto un uomo di 71 anni

Nelle ultime ore, si registra purtroppo un decesso causato dal Coronavirus anche ad Avellino: un uomo di 71 anni, originario di Mirabella Eclano, nella provincia irpina, è deceduto all'ospedale San Giuseppe Moscati, dove era stato ricoverato. Proprio a Mirabella Eclano, negli ultimi giorni, si è registrato un considerevole aumento dei contagi da Coronavirus. Il sindaco Giancarlo Ruggiero ha confermato come in città si siano registrati 34 casi, dopo i tamponi effettuati in una scuola primaria della zona. "La situazione è molto preoccupante anche se da una prima analisi la stragrande maggioranza dei positivi proviene da un unico focolaio" ha detto il sindaco.