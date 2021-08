A Capri Ocean Victory, yacht di 140 metri con una camera sottomarina per ammirare i fondali Con i suoi 140 metri di lunghezza, lo yacht Ocean Victory è il decimo più grande del mondo: è di proprietà di Viktor Rashnikov, oligarca e miliardario russo, che l’ha pagato 300 milioni di dollari. Con le sue 26 cabine, il super yacht può ospitare fino a 26 persone, mentre sono 50 i membri dell’equipaggio a bordo.

A cura di Valerio Papadia

In questo momento è ancorato al largo dell'isola di Capri uno degli yacht più grandi del mondo: anzi, per l'esattezza si tratta del decimo yacht più grande al mondo. Stiamo parlando di Ocean Victory, super yacht lungo 140 metri di proprietà di Viktor Rashnikov, oligarca e miliardario russo, a capo della MMK, fonderia e acciaieria russa, 30esima azienda al mondo in questo settore. Nel 2014, Rashnikov ha sborsato una cifra da capogiro, ben 300 milioni di dollari, per farsi costruire il suo Ocean Victory.

Tutti i comfort dello yacht Ocean Victory

Costruito nel 2014 da Fincantieri, a Trieste, gli esterni di Ocean Victory sono stati progettati dal noto studio Espen Oeino International di Montecarlo, mentre gli interni sono ancora made in Italy, progettati dalla designer Laura Sessa Romboli. Con le sue 26 cabine, lo yacht Ocean Victory può ospitare ben 26 persone, mentre sono addirittura 50 i membri dell'equipaggio a bordo. Sul super yacht di lusso ci sono sei piscine, vasche idromassaggio, cinema, centro benessere, un hangar allagabile, un eliporto e addirittura una camera di osservazione sottomarina dalla quale si possono ammirare i fondali marini.

Chi è Victor Rashnikov, proprietario di Ocean Victory

Nato nel 1948, Victor Rashnikov deve la sua fortuna all'acciaio e al ferro: è attualmente il proprietario e azionista di maggioranza della Magnitogorsk Iron & Steel Works – abbreviata in MMK – una delle aziende produttrici di acciaio e ferro più importanti del mondo. Dopo studi specifici sui processi di formazione del metallo al Magnitogorsk Institute of Mining and Metallurgy e un dottorato in scienze tecniche, Rashnikov ha cominciato al sua carriera alla MMK come operaio nel 1967. Dal 1991 ha cominciato la sua scalata ai vertici dell'azienda, ricoprendo posizioni manageriali sempre di maggior prestigio, fino ad arrivare nel 2005 ad essere presidente del consiglio di amministrazione.