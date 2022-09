A Capri nozze da sogno tra Massimo Osanna e Gianluca De Marchi, celebra Paolo Sorrentino Il regista premio Oscar celebrerà l’unione civile tra l’ex direttore degli Scavi di Pompei e l’imprenditore romano. Le nozze sabato 2 settembre a Villa Lysis.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’ex direttore di Pompei Massimo Osanna (a sinistra) e l’imprenditore Gianluca De Marchi (a destra)

Nozze da sogno a Capri per l'ex direttore degli Scavi di Pompei, Massimo Osanna, oggi a capo dei Musei italiani, e l'imprenditore romano Gianluca De Marchi. La cerimonia si terrà sabato 3 settembre a Villa Lysis, una delle location più esclusive dell'isola azzurra. A celebrare l'unione civile il regista premio Oscar, Paolo Sorrentino, amico di De Marchi, che è anche attore. Mentre l'attrice Valeria Golino farà da testimone di nozze. Tantissimi i vip attesi per uno dei matrimoni più in vista dell'estate. Tra i quasi 200 invitati, infatti, figurano ospiti di livello internazionale, come riportato da La Repubblica, tra i quali il magnate François Pinault, patròn del gruppo Kering (proprietario dei marchi Gucci, Saint Laurent e Balenciaga), atteso insieme alla moglie Salma Hayek. Ma anche tanti esponenti del mondo della cultura italiana. Tra i nomi attesi anche il ministro della Cultura Dario Franceschini e Gabriel Zuchtriegel, nuovo direttore di Pompei.

Massimo Osanna, 59 anni, archeologo, docente universitario, dal 2020 è direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, dopo aver ricoperto per 6 anni l'incarico di direttore degli Scavi di Pompei, nel periodo di profonda rinascita del più importante sito archeologico italiano. La gestione Osanna ha infatti rilanciato a livello internazionale il parco vesuviano, con nuovi scavi e sensazionali scoperte scientifiche che hanno fatto il giro del mondo. Osanna, oggi, è uno degli esperti del settore più apprezzati a livello mondiale.

L'unione con Gianluca De Marchi, 50anni, imprenditore romano e co-fondatore di Urban Vision, azienda che si occupa di pubblicità e restauri d'arte, arriva a coronamento di una storia lunga più di 5 anni. La festa a Capri sarà un vero e proprio evento, con un fitto programma di 3 giorni, che partirà venerdì 2 settembre con un cocktail di benvenuto in una villa di Capri, la cerimonia sabato a Villa Lysis – che la settimana successiva ospiterà il CapriArt* – con cena in un ristorante di Marina Grande e quindi un altro evento di saluto domenica, in una villa privata.

Si tratta di uno dei grandi matrimoni del 2022, dopo quelli di Alberto Matano e Riccardo Mannino, Paola Turci e Francesca Pascale e Federica Pellegrini e Matteo Giunta. E uno degli appuntamenti vip più importanti dell'estate caprese, che quest'anno ha visto tra gli ospiti dell'Isola azzurra anche Jennifer Lopez per un concerto di beneficenza a luglio, Leonardo Di Caprio, Paris Hilton, Katy Perry e il marito Orlando Bloom, Denzel Washington e Selena Gomez.