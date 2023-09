A Caivano stavano preparando una nuova piazza di spaccio: smantellata dai carabinieri I militari sono riusciti a smantellare la piazza di spaccio, prima che diventasse “operativa”, nel cosiddetto Rione “Bronx”. Un uomo di 43 anni è stato denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Dopo il clamore suscitato dallo stupro delle due cuginette al Parco Verde, la passerella del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la nomina di un commissario di governo per combattere il degrado, Caivano è sotto i riflettori. Nell'ambito dei controlli operati dalle forze dell'ordine nel Comune dell'hinterland Nord di Napoli, i carabinieri della locale compagnia, quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli e del Reggimento Campania, hanno scoperto una nuova piazza di spaccio che stava per essere messa in piedi nel cosiddetto rione "Bronx": i militari sono così riusciti a smantellarla prima che diventasse operativa.

La scoperta è stata effettuata durante una perquisizione al terzo piano di una palazzina che sorge nel complesso di edilizia popolare: qui, i militari dell'Arma si sono imbattuti in un uomo di 43 anni che stava allestendo quella che sarebbe diventata una vera e propria stanza per lo smercio di sostanze stupefacenti, nonché una stanza di controllo utile a monitorare gli spostamenti nella piazza di spaccio. I carabinieri hanno infatti sequestrato due telecamere in alta definizione – che erano state collegate abusivamente alla rete elettrica pubblica – 100 metri di filo, un DVR, un tester e una tv.

Al termine delle operazioni, il 43enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per danneggiamento, resistenza a Pubblico Ufficiale e furto di energia elettrica.