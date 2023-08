A Caivano il Comitato Ordine e Sicurezza il 1 settembre, focus sul Parco Verde Il prossimo 1 settembre il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si riunirà a Caivano, con focus sulla situazione del Parco Verde.

A cura di Nico Falco

Il prossimo Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica si terrà a Caivano, in provincia di Napoli, cittadina al centro delle cronache per la denuncia di stupro di gruppo sporta dai familiari di due cugine di 12 e 10 anni; la vicenda ha fatto tornare l'attenzione sullo storico degrado in cui versa il Parco Verde, complesso popolare in cui vivono le due giovanissime. Il Comitato, fa sapere l'agenzia AdnKronos, è stato convocato per il 1 primo settembre, venerdì prossimo.

Oggi Giorgia Meloni ha fatto sapere di avere accolto l'invito di don Maurizio Patriciello, parroco anticamorra la cui chiesa si trova proprio al Parco Verde, che nei giorni scorsi con una lettera aveva inviato il premier a visitare il rione e denunciato lo stato di degrado. Fonti qualificate riferiscono a Fanpage.it, intanto, che per la vicenda dello stupro sono due i maggiorenni indagati dalla Procura di Napoli Nord; sono entrambi a piede libero, l'ipotesi accusatoria è di violenza sessuale di gruppo.

L'incontro del 1 settembre sarà focalizzato sulla situazione di Caivano e in particolare sul Parco Verde dove, nonostante le numerose operazioni di polizia degli ultimi anni, il controllo criminale è ancora forte e ben radicato. Al Comitato prenderanno parte anche il Procuratore di Napoli e il Procuratore del Tribunale per i Minorenni, oltre al dirigente dell'ufficio scolastico regionale; obiettivo sarà la sottoscrizione di un patto per la sicurezza integrata che vedrà coinvolti più soggetti istituzionali.

Solo nel 2023 nel territorio comunale ci sono stati 225 arresti e 408 denunce, quasi tutti connessi a reati di droga: il caseggiato popolare viene indicato dagli investigatori come tra le principali piazze di spaccio del centro sud, che per la sua posizione strategica è centrale sia per le organizzazioni criminali di Napoli sia per quelle del Casertano. Nel luglio scorso, per garantire un maggiore controllo del territorio delle forze dell'ordine, la Tenenza dei Carabinieri era stata trasformata in Compagnia, con aumento di organico a 126 unità.