A bordo di una moto con droga tampona un’auto e insulta il conducente: ma è un poliziotto Tampona un’auto mentre trasporta droga sul motorino, poi insulta il guidatore: ma non sapeva che quest’ultimo fosse un poliziotto in borghese. Arrestato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha tamponato un'automobile mentre era a bordo del proprio scooter, e poi ha iniziato ad inveire contro il guidatore dell'automobile, senza sapere che quest'ultimo fosse un poliziotto. E così quando l'agente è sceso e si è qualificato, scoprendo poi che il giovane stava trasportando anche droga, per lui sono scattate le manette. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri in via Generale Pianell, nel quartiere napoletano dell'Arenaccia, a due passi dallo Stadio Militare – Alberico Albricci.

Il poliziotto coinvolto era in borghese e a bordo della propria automobile, mentre stava raggiungendo la sua stazione di polizia per prendere servizio: e lì, su via Pianell, è avvenuto il tamponamento, con un motociclo che gli è improvvisamente finito addosso. Il ragazzo a bordo, però, ha preso ed ha iniziato anche ad insultarlo, senza sapere che l'uomo fosse per l'appunto un poliziotto. E quando lo ha capito, era troppo tardi per liberarsi della droga che aveva addosso: una busta con 8 involucri da 12,67 grammi di marijuana e 45 euro ritenuti essere il provento della vendita di droga. Dai successivi controlli anche presso la sua abitazione, sono state trovate altre buste con 66,67 grammi di hashish. Alla fine per lui sono scattate le manette: F.E., napoletano di vent'anni, è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il veicolo con il quale aveva tamponato il poliziotto e sul quale si trovava mentre trasportava droga è stato posto sotto sequestro. Nessuna conseguenza invece per l'agente nel tamponamento, a parte qualche ammaccatura all'automobile.