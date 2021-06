Sessant'anni, beneventano, professione medico di base. Accusa sintomi preoccupanti di salute sul fronte Covid. Fa un test sierologico e lo scopre positivo. Gli viene imposta la quarantena fiduciaria obbligatoria e un tampone molecolare per confermare la positività al Coronavirus ma lui che fa? Continua a incontrare i pazienti nei due studi medici che gestisce, a Telese Terme e Paupisi (Benevento). E così, dopo aver continuato a lavorare e ricevere pazienti il professionista sannita è stato stato denunciato per epidemia colposa.

La Procura di Benevento ha emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, inviando i carabinieri ad apporre i sigilli ai due studi medici in cui il medico opera, per bloccare ogni sua attività, proseguita nella consapevolezza di mettere a rischio la salute dei suoi collaboratori e dei suoi pazienti. L'uomo è indagato per diffusione di epidemia, ed i suoi assistiti sono stati invitati dall’Azienda sanitaria a scegliersi dei medici in sostituzione.