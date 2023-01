A Bacoli e nei Campi Flegrei si gira “Uonderbois”, nuova serie Disney su miti e leggende di Napoli Bacoli tra i set di Uonderbois, serie originale Disney Plus che parla di un gruppo di adolescenti sulle tracce dei miti e delle leggende di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Ci sono anche i Campi Flegrei, e Bacoli in particolare, tra le location nelle quali si sta girando "Uonderbois", nuova serie originale Disney Plus che andrà in onda prossimamente sulla piattaforma streaming. La serie – creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli, per la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano – racconta le vicende di un gruppo di cinque 12enni che credono fermamente nell'esistenza del loro mito: Uonderboi, appunto, una sorta di crasi tra la leggendaria figura del Munaciello e una specie di moderno Robin Hood. Alla ricerca del loro eroe, i cinque ragazzini si metteranno sulle tracce dei miti e delle leggende di Napoli.

Uonderbois è interpretata da Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Francesco Di Leva, Ivana Lotito, con la straordinaria partecipazione del noto cantante Nino D'Angelo.

La Piscina Mirabilis a Bacoli

Il sindaco di Bacoli: "Siamo orgogliosi"

Ad annunciare parte delle riprese della serie a Bacoli, è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. A fare da sfondo a parte delle avventure dei cinque 12enne è la Piscina Mirabilis, noto sito archeologico di epoca romana utilizzata, ad esempio, anche da Paolo Sorrentino in "È stata la mano di Dio". Il primo cittadino di Bacoli ha scritto:

È incredibile! La Disney ha scelto Bacoli per la sua nuova serie televisiva. Così la Piscina Mirabilis si è trasformata in un set cinematografico. Siamo orgogliosi che la nostra città stia diventando sempre più meta ambita per la case produttrici nazionali ed internazionali

E ancora: