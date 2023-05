A 81 anni tenta di rientrare in casa dalla finestra ma resta bloccato sul tetto, salvato dai carabinieri Un 81enne di Montecorvino Rovella (Salerno), dimenticate le chiavi di casa, è salito sul cornicione ma è rimasto bloccato; messo in salvo dai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Aveva dimenticato le chiavi di casa e aveva quindi pensato di rientrare passando dalla finestra. Dopo essersi arrampicato sul cornicione, però, si è reso conto dell'altezza ed è rimasto immobilizzato per il timore di cadere nel vuoto. Disavventura per un anziano di Montecorvino Rovella, piccolo centro della provincia di Salerno, che si è conclusa con un lieto fine grazie all'intervento dei carabinieri, che lo hanno raggiunto e lo hanno messo in sicurezza. Per l'uomo solo molta paura, ma nessuna conseguenza.

È successo nella mattinata di oggi, 30 maggio, in località Macchia. A raccontare ai carabinieri quello che era successo è stato lo stesso uomo, un 81enne del posto, una volta tratto in salvo. Ha spiegato che poco prima era uscito di casa ma che si era reso conto di non avere con sé le chiavi soltanto al ritorno, davanti all'uscio. E di avere quindi pensato di essere in grado di risolvere la situazione da solo, convinto che sarebbe riuscito a raggiungere la finestra che, in fin dei conti, si trovava appena al primo piano. Cosa che, in effetti, ha fatto: nonostante l'età si è arrampicato sul cornicione ed è arrivato a pochi passi da quel varco, ma poi, dall'alto, nel guardare verso la strada ha capito di essersi infilato in una brutta situazione: un piede in fallo avrebbe potuto costargli caro.

Lo ha notato un passante, che ha allertato i carabinieri. I militari hanno rapidamente raggiunto l'abitazione e si sono quindi a loro volta arrampicati sul cornicione e hanno messo in sicurezza l'anziano, per poi affidarlo alle cure del personale del 118, fatto intervenire sul posto. Dopo una breve visita di controllo l'81enne è stato giudicato in buone condizioni di salute.