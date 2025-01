A 74 anni in strada su una Bianchina degli anni Sessanta: l’auto va a fuoco Un uomo di 74 anni originario di San Mango al Calore a bordo della sua Bianchina sulla provinciale, poi le fiamme: l’uomo è salvo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Bianchina in fiamme, mentre i Vigili del Fuoco domavano l'incendio

Era a bordo della sua Bianchina, auto caratteristica degli Anni Sessanta, quando improvvisamente le fiamme si sono sprigionate dal motore: i vigili del fuoco sono riusciti a trarlo in salvo, ma l'automobile non se l'è cavata altrettanto bene. La vicenda è accaduta sulla Strada Provinciale 296, nel territorio del comune di San Mango Sul Calore, in provincia di Avellino.

Vigili del Fuoco al lavoro sulla Bianchina in fiamme

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite dal vano motore della vettura: l'uomo alla guida, un 74enne del posto, stava percorrendo la provinciale in direzione di Avellino, ma quando ha notato fumo e fiamme provenire dal vano motore, si è subito fermato, mettendosi in salvo, senza riportare gravi conseguenze, tranne un forte spavento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando di Avellino, sono giunti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montella, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.

La Bianchina, un simbolo degli Anni Sessanta

La Bianchina, prodotta dall'azienda Autobianchi (assorbita poi dalla Fiat ed il cui marchio, oggi, è di proprietà di Stellantis, ndr), divenne negli Anni Sessanta una delle automobili più vendute in Italia, nonostante fosse una vettura di lusso che costava, da listino, oltre mezzo milione di lire (cifra enorme per l'epoca). Il suo successo fece sì che, per decenni, la Bianchina fosse una delle automobili anche più rappresentate in tv: storica la sua "apparizione" in tutti i film anche recenti della saga di Ugo Fantozzi, dove appare nella sua versione più classica, una 4 posti di colore bianco. Ma anche nel film "Come rubare un milione di dollari e vivere felici" del 1966 appare, se pur di colore rosso e in versione Cabriolet, guidata dalla grande diva Audrey Hepburn. Non è passata di moda neanche in tempi moderni: l'agente Lucy in Cattivissimo Me 2 (2013), guida una Bianchina capace di diventare a seconda dei casi razzo e sottomarino, mentre Luisa Ranieri, nei panni di Lolita Lobosco (2021), è anche lei alla guida di una Bianchina nell'omonima fiction Rai.