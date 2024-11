video suggerito

A 17 anni spara alla finestra della ex fidanzatina, giovanissimo fermato a Casoria Un neo 18enne è stato fermato dai carabinieri nel Napoletano: quando era ancora minorenne ha sparato verso l'abitazione della ex dopo averla tormentata per mesi.

A cura di Nico Falco

Per diversi mesi avrebbe tormentato la ex fidanzatina, fino ad arrivare, alla fine di ottobre, ad esplodere un colpo di pistola verso la finestra della sua abitazione: è l'accusa che pende sul capo di un giovanissimo di Casoria, in provincia di Napoli, maggiorenne soltanto da una manciata di giorni, rintracciato dai carabinieri dopo due settimane di ricerche mentre era alla guida di uno scooter senza patente. Il ragazzo è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei in attesa della convalida del fermo.

Lo sparo verso la casa della ex fidanzata

I fatti contestati risalgono allo scorso 21 ottobre, quando un proiettile era stato esploso verso la finestra dell'abitazione della ragazza. All'epoca il giovane non aveva ancora compiuto 18 anni ed era già sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa, provvedimento analogo ai domiciliari ma per i minorenni. Le indagini, affidate ai carabinieri, si erano dirette proprio verso il giovane, anche alla luce degli episodi precedenti: era infatti emerso che, da quando la relazione si era interrotta, aveva preso a vessare la ormai ex fidanzatina.

Il giovane rintracciato in scooter a Casoria

Il 24 ottobre è stato emesso il decreto di fermo del pm della Procura per i Minorenni. Dopo lo sparo il 17enne si era però reso irreperibile: inutili le ricerche in casa e nei posti abitualmente frequentati. I militari non hanno mai smesso di cercarlo, concentrandosi proprio su Casoria, con servizi di appostamento e pedinamento: era verosimile che non avesse mai lasciato la cittadina. Nella serata di ieri, 5 novembre, il ragazzo è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Casoria col supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna; il giovane deve rispondere di atti persecutori ai danni della ex fidanzata e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco.