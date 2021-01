in foto: immagine di repertorio

C'era anche un ragazzo di appena 16 anni nella banda di rapinatori che aveva tentato di rapinare una gioielleria di Frignano, in provincia di Caserta. Il ragazzino aveva fatto irruzione insieme a un 30enne, mentre il terzo complice era rimasto in macchina pronto per la fuga. Il colpo era fallito per la reazione dei titolari: nonostante avessero una pistola puntata contro si erano scagliati contro i criminali ed erano riusciti a metterli in fuga. I due uomini, residenti a Napoli e a Giugliano (Napoli), sono stati arrestati oggi dai carabinieri, il minorenne è stato invece posto in una comunità per minori.

I fatti risalgono al 20 maggio scorso. Il 30enne e il 16enne erano entrati nella gioielleria, gestita da una coppia di coniugi, col volto coperto da mascherina anti Covid e cappellino e armati di spray urticante, un taglierino e una pistola giocattolo. Le vittime, però, reagirono e affrontarono i rapinatori. Ne nacque una violenta colluttazione, ripresa anche dalle telecamere interne del negozio: nelle immagini si vedono i due che lottano con marito e moglie e li prendono a calci e pugni ma alla fine, probabilmente temendo l'intervento di passanti, decidono di scappare.

Per le indagini i carabinieri della Compagnia di Aversa, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno esaminato le immagini della videosorveglianza pubblica e privata, hanno analizzato le celle telefoniche, hanno scavato sui social, a chiudere ogni dubbio è arrivato il riconoscimento da parte delle vittime. Il primo ad essere individuato era stato il complice rimasto all'esterno, il 42enne che ha fatto da autista: per accompagnare i due rapinatori, e per portarli in salvo, ha usato la sua automobile ed è stato trovato proprio grazie al numero di targa.