A 15 e 16 anni su uno scooter rubato, presi dopo inseguimento nel Napoletano Due minorenni sono stati bloccati dai carabinieri a Sant’Antimo (Napoli) in sella a uno scooter rubato; per scappare hanno lanciato il mezzo contro i militari.

A cura di Nico Falco

Due ragazzi, entrambi minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione e per resistenza a pubblico ufficiale: intercettati mentre viaggiavano su uno scooter rubato a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, per eludere il controllo hanno scagliato il mezzo contro i militari e hanno tentato la fuga. I due, entrambi incensurati, hanno 15 e 16 anni; sono stati affidati ai genitori.

La coppia è stata notata dai carabinieri nella notte scorsa in via Appia, nei pressi di un distributore di benzina. in un'area dove di recente ci sono state diverse rapine; erano le 4:30 circa, i due giovani avevano il volto coperto con un cappellino da baseball e cappuccio. Insospettiti dall'orario, dall'abbigliamento e dal contesto, i militari hanno quindi deciso di seguire il veicolo fino alla salita che porta al Mc Donald's, dove hanno deciso di fermarli per un controllo. A quel punto, il tentativo di fuga.

Uno dei due ragazzi, quello seduto come passeggero, è saltato giù dal mezzo ed è scappato a piedi; è stato inseguito e bloccato poco distante, in via Dante. Nel frattempo l'altro è sceso e ha sferrato un calcio allo scooter, facendolo cadere verso il secondo carabiniere nel tentativo di rallentarlo, ed ha cominciato a fuggire di corsa; anche lui, però, è stato acciuffato dopo un centinaio di metri. Una volta bloccati i due, i militari li hanno identificati: il ragazzo alla guida aveva 16 anni, mentre il passeggero ne ha compiuti 15 da pochi giorni. Lo scooter è risultato provento di furto: era stato rubato lo scorso 3 gennaio nella vicina Grumo Nevano e, dopo le formalità del caso, è stato restituito al legittimo proprietario.