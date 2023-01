A 15 anni nella banda dei rapinatori di scooter: preso a Ponticelli dopo inseguimento Un 15enne napoletano è stato arrestato a Napoli est dopo un lungo inseguimento: gli agenti lo avevano visto rapinare uno scooter con altri tre giovanissimi.

A cura di Nico Falco

Ha appena 15 anni il ragazzo arrestato a Napoli dopo un lungo inseguimento: gli agenti lo hanno tallonato da piazza Garibaldi, dove lo avevano visto rapinare uno scooter insieme ad altri giovanissimi, fino a Ponticelli, dove sono riusciti a bloccarlo col supporto di una seconda pattuglia. Il giovanissimo è accusato di rapina aggravata ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale; gli sono state inoltre contestate 3 violazioni al Codice della Strada: non aveva la patente né i documenti di circolazione e il suo scooter era sprovvisto di targa.

L'intervento è cominciato in piazza Garibaldi, quando gli agenti del commissariato Decumani hanno notato quattro giovani su due scooter, entrambi senza targa, che si avvicinavano a un altro mezzo e lo fermavano; sotto la minaccia di una pistola hanno fatto scendere i ragazzi in sella e si sono appropriati del mezzo per darsi subito alla fuga. Arrivati alla rotonda del corso Arnaldo Lucci, inseguiti dai poliziotti, i tre scooter si sono divisi: uno ha cambiato direzione, riuscendo a dileguarsi, mentre gli altri due hanno svoltato verso via Galileo Ferraris, hanno imboccato l'autostrada in direzione Salerno e sono usciti allo svincolo Ponticelli-Barra; a quel punto anche il secondo scooter è riuscito a far perdere le sue tracce.

Il terzo scooter è stato raggiunto in via Virginia Woolf, grazie all'aiuto di una volante del commissariato di San Giovanni – Barra che, allertata via radio dai colleghi, si è unita all'inseguimento. Nemmeno allora il ragazzo alla guida si è arreso: ha lasciato cadere il mezzo ed ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto nel giro di pochi metri. Controllate le sue generalità, gli agenti hanno scoperto che aveva solo 15 anni. Lo scooter abbandonato è stato sottoposto a sequestro amministrativo, sono in corso le indagini per risalire all'identità dei complici.