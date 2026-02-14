A 13 anni va a scuola con una penna taglierino e la preside chiama i carabinieri. È accaduto a Secondigliano

Cosa spinge un ragazzino di poco più di 13 anni a mettere in uno zaino un taglierino, una lama affilata di precisione, ed andarci a scuola? Occorrerà tempo e pazienza per capirlo. Nel frattempo, il minore trovato in possesso di una penna modificata con una lama da taglierino all’interno, dovrà fare i conti con la prassi della giustizia. L'episodio è avvenuto all’Istituto comprensivo statale "Savio Alfieri", una scuola del corso Secondigliano, alla periferia nord di Napoli. L'oggetto è stato notato dall’insegnante di Matematica e dalla docente di sostegno mentre lo studente lo mostrava al compagno di banco.

A un primo sguardo sembrava una normale penna biro, ma i docenti hanno scoperto che si trattava di un tubicino di plastica con incastrata una lama di ricambio numero 11, solitamente utilizzata per taglierini di precisione, nascosta da un tappo. A quel punto è stata avvisata la dirigente scolastica, che ha allertato i carabinieri e convocato un consiglio straordinario per affrontare la vicenda. I militari dell’Arma hanno identificato il ragazzo e informato la Procura per i minorenni, mentre i genitori sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria. Nei confronti dello studente sarà avviato anche un procedimento disciplinare interno.

L’episodio non ha provocato feriti né situazioni di pericolo immediato, fortunatamente. Ma riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza negli istituti scolastici e sulla diffusione tra giovanissimi di oggetti modificati o potenzialmente pericolosi: è di questi giorni la notizia dell'adozione, su disposizione della Prefettura di Napoli, di metal detector all'ingresso di taluni istituti. La scuola ha avviato un confronto con famiglie e docenti con un consiglio straordinario per valutare eventuali interventi educativi e preventivi.