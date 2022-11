A 11 anni percorre 35 km in bici per portare un fiore sulla tomba della bisnonna morta Un undicenne ha attraversato mezza Irpinia e percorso 35 chilometri in bici per portare un fiore alla bisnonna, morta pochi giorni fa. “Sono andato a salutarla”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha percorso 35 chilometri in bicicletta per portare un fiore sulla tomba della bisnonna, morta da qualche giorno. Protagonista della vicenda è un giovane di 11 anni di Manocalzati, comune alle porte di Avellino, che ha attraversato gran parte dell'Irpinia per arrivare fino a Montemarano e raggiungere il cimitero dove riposa la bisnonna. Qualche ora di ansia per i genitori, visto che il piccolo aveva fatto perdere le proprie tracce senza avvisare nessuno.

La vicenda, ricostruita dall'Ansa, è accaduta ieri, martedì 1° novembre, giorno della commemorazione dei defunti. Il ragazzino ha preso la sua bicicletta e, da Manocalzati dove si trovava da qualche giorno con la famiglia, si è messo in viaggio. Pochi giorni prima, la bisnonna era deceduta, con i funerali che si erano svolti a Montemarano. Il giovane non si è fatto spaventare dalla distanza e, complice anche la bella giornata, si è messo in viaggio. Preoccupati dal non trovarlo più in casa e di fatto irreperibile, i genitori hanno fatto nel frattempo scattare l'allarme: foto e messaggi sui social avevano invitato tutti i residenti a contattarli appena qualcuno lo vedesse in giro. Dopo 4 ore, intanto, l'undicenne è arrivato di pedalata in pedalata a Montemarano, la città dove vive la famiglia. E qui è stato riconosciuto: prontamente, è partita la chiamata ai genitori che così si sono tranquillizzato. Il giovane, riportato a casa, ha poi spiegato candidamente: "Ero andato a salutare nonna". La vicenda si è chiusa così con il sorriso dei genitori dopo la paura provata. E la conferma ulteriore del forte legame tra nonni e nipoti.