Il mondo della moda è in lutto: all'età di 87 anni è morto l’imprenditore bolognese Mario Bandiera, patron del marchio Les Copains e storico socio del Bologna calcio. Bandiera, riporta la stampa locale, si è spento due notti fa in una clinica privata bolognese dopo una lunga malattia che l’aveva costretto a diversi ricoveri. Il pioniere del Made in Italy aveva fondato Les Copains sessant'anni fa, ispirandosi per il nome a un programma radiofonico che era Salut les Copains. La griffe, simbolo della maglieria italiana, oggi è controllata dalla società Bvm. Nominato Cavaliere del Lavoro nel 1986, Bandiera malgrado l'età aveva sempre continuato a seguire l’azienda che, nel 2017, ha chiuso con un fatturato di 44 milioni. La sua prima intuizione di successo furono le maglie attillate. Les Copains oggi è presente in Italia con tre negozi monomarca e quattro outlet, negli Stati Uniti con 11 shop in shop nei department stores di Saks Fifth Avenue e in Giappone con un negozio, oltre ad altri 5 negozi tra Svizzera, Russia, Kazakistan, Canada e Taiwan.

Bandiera fu protagonista anche nel mondo del Bologna Fc, rilevando assieme a Gazzoni la società sull'orlo del fallimento nel 1993.