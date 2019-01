Gli abitanti delle isole Eolie dicono addio alla loro decana. È morta nelle scorse ore all'età di 110 anni Adele Rejtano da tempo ormai conosciuta da tutti in zona con l'appellativo di "Nonnina delle Eolie". L'anziana signora, residente a Lipari, aveva compiuto gli anni meno di un mese fa, alla vigilia dello scorso Natale, quando in tanti avevano voluto festeggiare con lei l'ambito traguardo dei 110 anni. Nata proprio nelle Eolie e rimasta orfana di padre a soli 8 anni, per esigenze di famiglia Adele Rejtano si trasferì da piccola a Messina per alcuni anni insieme alla madre, maestra elementare, e ai tre fratelli.

A quella terra però era rimasta legatissima e dopo pochi anni rientrò a Lipari dove ha messo su famiglia ed è rimasta fino alla morte. Sposata con Aldo Carnevale, Adele Rejtano ha avuto due figlie: Anna e Maria che per lungo tempo si sono prese cure di lei. Dall'alto dei suoi 110 anni la "Nonnina delle Eolie" era al diciassettesimo posto nella graduatoria nazionale delle persone più anziane.