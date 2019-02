Un grave lutto ha colpito la cittadina di Mirano, in provincia di Venezia: è morta Silvia Saccuman, che avrebbe compiuto il prossimo 5 febbraio 46 anni. La donna è stata sconfitta da una grave malattia contro la quale lottava da tempo. Aveva scoperto di avere un tumore sei anni fa e da lì era cominciato il suo incubo. Lascia il marito e due figli piccoli, Jacopo e Riccardo, di 7 e 11 anni. La famiglia risiedeva a Sant'Angelo di Sala, anche se Silvia era originaria di Bovolenta, nel Padovano. A Mirano, invece, i suoi bambini frequentano la locale squadra di basket. Proprio l'Asd Pallacanestro Mirano ha voluto rendere omaggio alla mamma guerriera esprimendo dolore e vicinanza ai suoi giovani atleti e al papà con un post apparso sulla loro pagina Facebook.

Silvia, deceduta lo scorso giovedì all'ospedale di Padova, dove era ricoverata, lavorava come impiegata in una azienda di lenti a Mestre, ma aveva da tempo lasciato il posto di lavoro a causa della malattia che soprattutto nell'ultimo periodo era diventata troppo difficile da sopportare. "Il grande amore per la tua famiglia – scrivono i suoi familiari nel necrologio – che era tutto il tuo mondo, rende ancora più vivo il ricordo di te". I funerali della donna si terranno lunedì prossimo alle 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sant'Angelo di Sala.