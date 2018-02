Si dice che l'abito non fa il monaco, e sarebbe molto bello se fosse vero. In realtà, infatti, il più delle volte si è portati a esprimere un giudizio sulle persone a partire proprio dai vestiti che indossano. Per dimostrare questa tesi lo youtuber newyorkese Coby Persin, un miliardario con un patrimonio immenso, ha deciso di agghindarsi come un homeless e così vestito di presentarsi in un ristorante di lusso per chiedere di poter cenare: il suo scopo era quello di verificare come sarebbe stato accolto dai camerieri.

Persin si è presentato al ristorante indossando vestiti strappati, occhiali scuri e con un grosso sacco della spazzatura. Si è poi avvicinato a un cameriere e gli ha detto che avrebbe voluto prenotare un tavolo per due persone, cioè per sé e il suo amico Ronaldo. La risposta è stata decisamente chiara: "Non credo che sia il caso. Questo è un ristorante troppo costoso per una persona come te". L'insistenza di Persin non basta a persuadere il cameriere: "Ti dico che ho soldi per pagarti, fidati". "No, non possiamo servirti, non insistere. Anzi, per favore vattene e vai a mangiare in un McDonald's , ce ne sono molti nei paraggi".

Quello che accade dopo lascia il cameriere sbalordito: al ristorante infatti si avvicina Ronaldo a bordo di una Rolls Royce nuova di zecca. Persin apre il bagagliaio, estrae una valigetta piena di denaro e la mostra al ristoratore: "Te l'avevo detto che avrei potuto pagare. Queste sono le conseguenze a giudicare le persone esclusivamente dall'abbigliamento che indossano. Potrei acquistare l'intero ristorante adesso, se lo volessi, e licenziarti in tronco".