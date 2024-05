video suggerito

Yuri Urizio, strangolato e ucciso a Milano a soli 23 anni: respinta la richiesta di perizia sull'assassino È stato disposto il rinvio a giudizio per Cubaa Bilel, il ragazzo di 29 anni che è accusato di aver strangolato uccidendolo Yuri Urizio, morto a settembre 2023 a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 27 maggio, si è svolta un'udienza nel Tribunale di Milano che ha disposto il rinvio a giudizio per Cubaa Bilel, un giovane di 29 anni che è accusato di aver ucciso strangolandolo Yuri Urizio, un ragazzo di 23 anni. Il delitto è avvenuto il 13 settembre scorso in Darsena. Il processo inizierà a fine giugno.

Il 29enne ha aggredito, al termine di una lite, Urizio – che era residente a Como – a mani nude: lo avrebbe percosso e poi gli avrebbe stretto il collo per un tempo prolungato "fino a determinarne il soffocamento". Il 23enne era stato soccorso e trasferito in ospedale al Policlinico dove purtroppo è morto due giorni dopo. Come riportato dal quotidiano La Provincia di Como nella giornata di ieri, lunedì 27 maggio, la madre della vittima – che è assistita dall'avvocato Fabio Gualdi – si è costituita parte civile.

Il legale, attraverso una memoria, ha chiesto che venisse contestata almeno l'aggravante dei futili motivi. Ha poi chiesto di citare come responsabile civile sia il sindaco di Milano che il ministero dell'Interno. Il motivo è che entrambi non sarebbero stati "in gravo di garantire la sicurezza dei cittadini" considerato che il 29enne era irregolare sul territorio. L'istanza però non è stata accolta perché non ci sarebbe un rapporto diretto tra l'imputato e il presunto responsabile civile.

La difesa di Bilal ha chiesto una perizia psichiatrica sull'imputato, un percorso di giustizia riparativa e il rito abbreviato subordinato a una ulteriore perizia medica sull'esatta causa della morte: tutte e tre le richieste sono state respinte.