video suggerito

Abusa di una ragazza di 20 anni in piazza Scala a Milano: divieto di dimora per un 24enne Nella giornata di oggi, venerdì 7 giugno, è stato disposto il divieto di dimora su due territori per il ragazzo di 24 anni accusato di aver molestato una giovane di vent’anni su una panchina di piazza Scala a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 7 giugno, il giudice dell'udienza preliminare Massimo Baraldo del Tribunale di Milano ha disposto il divieto di dimora su due territori per il ragazzo di 24 anni, cittadino marocchino, accusato di aver molestato una giovane di vent'anni su una panchina di piazza Scala a Milano. L'uomo, quindi, non potrà né dimorare né accedere senza autorizzazione del giudice né nella provincia di Bergamo né nel comune di Milano.

L'episodio contestato è avvenuto il 22 novembre 2023. La vittima si trovava a Milano per un concerto. Una volta rientrata nel suo alloggio, ha deciso di uscire per fare una passeggiata. Una volta a piazza Scala, è stata avvicinata da un gruppo di coetanei e ha iniziato a scambiare alcune chiacchiere con loro. Intorno all'una di notte è rimasta sola con il 24enne che avrebbe iniziato a molestarla e costringerla a seguirlo verso via Torino.

Spaventata dalla possibilità che le cose potessero degenerare, è riuscita a chiedere aiuto a una dipendente di un McDonald's facendo il gesto antiviolenza. La manager ha chiamato le forze dell'ordine che sono riusciti a bloccare il ragazzo. Lo scorso novembre è stato quindi trasferito nel carcere di San Vittore: il 24enne, che si è trasferito in Italia nel 2022 ed è incensurato, ha sempre negato le accuse.

Durante l'udienza di ieri con rito abbreviato, l'avvocata che lo difende Alessandra Bigliani ha chiesto la scarcerazione del suo cliente e la sostituzione della misura cautelare.