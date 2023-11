Ragazza di 19 anni si salva da uno stupro a Milano facendo il gesto antiviolenza a una cameriera Mentre l’uomo stava cercando di portarla in un appartamento la giovane è riuscita a fare il gesto antiviolenza delle quattro dita nel pugno a una cameriera di un locale, che ha immediatamente compreso la situazione e chiamato la Polizia.

La scorsa notte a Milano una ragazza di 19 anni è stata aggredita sessualmente da un giovane che aveva appena conosciuto tra le vie del centro. Il fatto è accaduto in piazza della Scala.

La giovane, fortunatamente, è però riuscita a evitare il peggio. Mentre l'uomo stava cercando di condurla in un appartamento, infatti, è riuscita a fare il gesto antiviolenza delle quattro dita nel pugno a una cameriera di un locale vicino, che ha immediatamente compreso la situazione e chiamato la Polizia. L'uomo, senza fissa dimora, è stato bloccato dagli agenti.

Il segnale per chiedere aiuto è un sos silenzioso, per chiedere aiuto all'insaputa del partner violento o dell'aggressore: si piega il pollice della mano, lasciando prima le quattro dita in alto e poi chiudendole subito a pugno. Cosa fare se ci si imbatte, dall'altra parte, in questa richiesta di soccorso? Non mettere la vittima in condizioni di esporsi, ad esempio facendole domande ad alta voce, ma chiamare in tutta fretta le forze dell'ordine. Saranno loro a intervenire, telefonando al numero antiviolenza 1522.