Vuole soldi dalla madre e cerca di sfondarle la porta di casa a calci: 28enne arrestato a Milano

Nei guai un ragazzo di 28 anni, cittadino italiano, per aver cercato di sfondare con forza e violenza la porta di casa della madre con lo scopo di estorcerle denaro. L'episodio, secondo quanto si apprende, si sarebbe verificato ieri, 9 gennaio, in un'abitazione nella periferia ovest di Milano, in via Segneri, nei pressi dell'omonima fermata della metropolitana M4, "la blu".

Come emerge dalle prime informazioni, il ragazzo si trovava sotto l'effetto di alcol e droga. Non era la prima volta che si verificavano episodi di violenza. Già in passato il ragazzo avrebbe tentato, e in alcuni casi riuscendoci, a ottenere denaro dalla madre con la violenza. Il 26 dicembre il ragazzo sarebbe infatti riuscito a estorcere alla madre, con cui convive, circa cinquecento euro.

Sul posto ieri sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano che hanno fermato il ragazzo, ora trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima. Il ragazzo verrà arrestato con l'accusa di tentata estorsione. La madre invece, una donna di 53 anni, fortunatamente non ha riportato gravi ferite né ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.