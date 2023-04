Volontari trovano un ordigno della Seconda Guerra Mondiale mentre raccolgono i rifiuti abbandonati Alcuni volontari hanno trovato un ordigno ad Angolo Terme, nel Bresciano. Si tratterebbe di una munizione d’artiglieria statunitense risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Nei prossimi giorni è atteso l’intervento degli artificieri.

A cura di Enrico Spaccini

L’ordigno ritrovato ad Angolo Terme

Un ordigno della Seconda Guerra Mondiale è stato trovato da alcuni volontari impegnati nel raccogliere la spazzatura abbandonata. Il ritrovamento è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 12 aprile, ad Angolo Terme nel Bresciano tra i rovi del tratto di statale tra il paese e l'area artigianale. Allertati gli artificieri, i militari hanno messo in sicurezza l'area. Nonostante le dimensioni notevoli, la bomba non rappresenterebbe un pericolo perché privo di spoletta, il congegno necessario per attivare l'accensione della carica.

Il ritrovamento e l'intervento dei carabinieri

Secondo una prima analisi, si tratterebbe di una granata d'artiglieria statunitense risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il calibro dovrebbe essere di 105 o 155 mm. Sono stati i ploggers, i volontari che avevano organizzato un pomeriggio ecologico per raccogliere i rifiuti abbandonati, a chiamare i carabinieri i quali, a loro volto, hanno allertato il decimo reggimento Genio guastatori di Cremona.

L'intervento degli artificieri è atteso nei prossimi giorni, ma l'area è già stata messa in sicurezza dai carabinieri. L'ordigno non sembra pericoloso, anche se ancora è presto per affermare con certezza se all'intero vi sia o meno dell'esplosivo.

Le rassicurazioni del Comune

Il consigliere Cristian Zanelli del comune di Angolo Terme ha pubblicato qualche ora dopo il ritrovamento un post su Facebook per tranquillizzare la popolazione. "Niente allarmismi e nessuna guerra in atto", ha ribadito cercando di spostare l'attenzione sul fatto che i volontari abbiano trovato due sacchi d'immondizia abbandonati in Piazza Alpini.

"E sì, per questo sarebbe meglio allarmarsi e fare guerra", ha concluso il post.