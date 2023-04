Operai trovano un ordigno bellico nel cantiere per la M4, intervengono gli artificieri Gli operai al lavoro al cantiere per la M4 in piazza Frattini a Milano hanno trovato un ordigno bellico. Gli artificieri lo hanno preso in consegna, mentre la polizia locale ha interrotto il traffico in superficie.

A cura di Enrico Spaccini

Un cantiere per la costruzione della metro M4 di Milano

Nel cantiere per la costruzione della metro blu M4 in piazza Frattini a Milano è stato trovato un ordigno bellico. La scoperta è stata fatta dagli operai che ieri mattina, mercoledì 26 aprile, erano al lavoro in zona Giambellino. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia che hanno preso in consegna l'ordigno. Dopo una breve interruzione dei lavori e la chiusura a scopo precauzionale del traffico in superficie, la situazione è tornata alla normalità intorno alle 10:30 di ieri.

Le precauzioni prese dalla polizia

Secondo quanto risulta al momento, l'ordigno sarebbe in realtà un proiettile di mortaio. Gli operai lo hanno riportato in superficie durante i lavori per la costruzione della fermata Frattini, una di quelle necessarie per il collegamento della metropolitana con la zona Lorenteggio della città e che dovrebbe aprire entro il 2024.

Il cantiere ha deciso di sospendere i lavori per il tempo necessario all'intervento della polizia. Gli agenti della locale, mentre gli artificieri erano al lavoro, hanno provveduto a chiudere al traffico parte di via Giambellino oltre che via D'Alviano, dall'incrocio con via Scrosati fino alla piazza, e via Lorenteggio tra via Zuccaro e via Radaelli.

Le linee deviate in superficie e il ritorno alla normalità

Anche alcune linee dei mezzi di superficie dell'Azienda trasporti milanesi sono stati deviati. I percorsi temporanei hanno evitato, così, che si passasse troppo vicino all'ordigno appena trovato. In particolare, le linee interessate sono state la 50 e la 58.

Alla fine, la situazione sia sopra che sotto la superficie è tornata alla normalità nel giro di poche decine di minuti. Verso le 10:30 di mattina i lavori sono ricominciati e il traffico ha ripreso a circolare.