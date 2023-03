Volante della polizia passa con il rosso e si schianta all’incrocio contro un’auto: tre feriti Due agenti a bordo di una volante della polizia si sono schiantati all’incrocio con un’altra auto. Sono passati con il rosso, ma rimane da capire se avessero sirena e lampeggianti accesi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una cosa è certa: il 76enne alla guida della Bmw è passato quando il semaforo era verde. Pochi attimi dopo, però, si è schiantato contro un'Alfa Romeo Giulia. Ma non una qualunque, una della squadra Volante della polizia. Quello che rimane ancora da capire è se, come è probabile, gli agenti siano stati gli agenti a passare con il rosso e se avessero, o meno, sirena e lampeggianti accesi.

L'impatto è stato violento. Le due auto hanno ostruito l'incrocio tra viale Bligny e via Girardelli a Pavia per diverso tempo. Le conseguenze per i protagonisti, per fortuna, non si sono rivelate gravi. Oltre all'anziano, anche i due agenti, uno di 28 e l'altro di 32 anni, sono stati soccorsi in codice verde per qualche contusione.

La ricostruzione dell'incidente e il traffico paralizzato

L'incidente si è verificato questa mattina, lunedì 27 marzo, poco prima delle 12 all'incrocio lungo il Naviglio all'altezza del ponte verso via Tasso. Gli accertamenti del caso sono stati affidati agli agenti della polizia locale del Comune di Pavia, che sono intervenuti sul posto insieme ai soccorsi sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza.

Da quanto ricostruito finora, il 76enne al volante della Bmw era passato regolarmente con il semaforo verde e sembrerebbe non aver visto la voltante che stava attraversando l'incrocio. Nemmeno l'agente che era alla guida dell'Alfa Romeo Giulia è riuscito a evitare l'impatto. La viabilità è andata in tilt per diverse ore, con code che si sono create sin da piazza Emanuele Filiberto e dal rondò di Borgo Calvenzano. Inoltre, quel punto del Naviglio è tra i più trafficati.