Violentò e perseguitò una ragazzina: 36enne arrestato in Inghilterra Un uomo di 36 anni è stato arrestato in Inghilterra: era ricercato perché doveva scontare anche l'accusa di aver perseguitato e violentato una minorenne.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Manchester, nel Regno Unito, perché deve scontare 25 anni di reclusione perché condannato per atti persecutori, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppi nei confronti di una minorenne. Il 36enne e la vittima avrebbero avuto una relazione tra il 2015 e il 2016 in provincia di Monza.

All'epoca dei fatti il 36enne viveva a Besana Brianza. Il Tribunale di Monza lo aveva condannato a dodici anni e sei mesi. A questa pena, si sono aggiunte altre condanne emesse dai tribunali di Lecco e Milano perché accusato di furti aggravati e resistenza a pubblico ufficiale. Da qui, si è arrivati ai 25 anni di reclusione. L'uomo si era rifugiato in Inghilterra ed è stato estradato in Italia il 16 dicembre. A presentare la richiesta è stata la stessa Procura di Monza dopo una complessa indagine eseguita dai carabinieri.

Le indagini, infatti, sono state condotte in Italia dal nucleo investigativo carabinieri del comando provinciale di Monza. Grazie alla collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale e di Interpol Manchestar, è stato possibile localizzare il 36enne in Inghilterra. Anche qui era stato arrestato a novembre 2023 per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La comparazione di fotografie impronte digitali hanno confermato la sua identità. I carabinieri hanno poi richiesto l'emissione di un mandato di arresto europeo alla procura della repubblica di Monza consentendo poi l'estradizione.