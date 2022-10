Violenta una bambina nei bagni della piscina: arrestato un uomo di 40 anni Un uomo di 40 anni è stato arrestato perché ritenuto il responsabile di violenze sessuale nei confronti di una bimba nei bagni della piscina.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l'accusato di violenza sessuale aggravata, corruzione di minorenne e atti osceni. I primi fatti denunciati risalgono al mesi di giugno quando l'uomo, in una piscina di un comune del cremasco ha costretto una bambina a toccargli i genitali dopo averla convinta, sfruttando le sue condizioni fisiche e psichica di inferiorità, ad andare insieme in bagno. La bimba qui è stata vittima di violenza sessuale prima di riuscire a scappare e a raccontare tutto i genitori che hanno subito presentato denuncia.

Altri due fatti ad agosto in un parco giochi

Non sarebbe stata l'unica bimba vittima del 40enne: ad agosto in pieno giorno a Crema l'uomo aveva avvicinato bambina che giocava in un parco giochi. L'arrestato ha abbassato i pantaloni e mostrato i genitali cercando di compiere atti sessuali con lei. La piccola era riuscita a scappare in tempo e andare dai genitori che hanno chiamato immediatamente i carabinieri di Crema.

E ancora: a ridosso di un parco pubblico di Crema è stato accusato di altri atti osceni rivolto verso l’area giochi. In questi due casi l'uomo era riuscito a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri. Dal primo caso erano scattate però le indagini.

Per l'uomo sono scattate le manette

Ora la Procura ha emesso una misura cautelare in carcere nei suoi confronti per l’incapacità di autocontrollo e di contenere i propri impulsi sessuali. L'ordinanza è stata eseguita poi dai carabinieri di Crema. Per lui quindi ora si sono aperte le porte del carcere: si provvederà ora a portare avanti tutti gli accertamenti del caso e capire se ci sono stati altri casi a lui imputabili.