Violenta sessuale sulla figlia 16enne della moglie: patteggia 5 anni e 4 mesi A Brescia un uomo di 45 anni ha scelto di patteggiare durante il processo in cui era accusato di aver violentato la figlia sedicenne della moglie: dovrà scontare 5 anni e 4 mesi.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha scelto di patteggiare l'uomo di 45 anni che era accusato di aver violentato sessualmente la figlia della moglie che, all'epoca dei fatti, aveva solo sedici anni. Le violenze sarebbero avvenute nel 2021 in un'abitazione della provincia di Brescia. Le indagini sono iniziate dopo che la ragazzina ha raccontato quanto subito durante una seduta con una psicologa. Il 45enne era già stato condannato in primo grado.

Le indagini partite dopo i racconti fatti alla psicologa

Il marito della madre, residente sul lago di Garda, avrebbe lavorato in passato come impiegato. La ragazzina, durante alcune sedute con la professionista, avrebbe delineato un quadro familiare fatto di abusi e violenze: gli abusi sarebbero avvenuti proprio all'interno della casa che l'uomo condivideva con la madre. E le sue parole hanno fatto scattare le indagini.

L'uomo è scelto di patteggiare in Corte d'Appello

Gli stessi magistrati della Procura hanno ascoltato le sue parole. Affermazioni che sono state ritenute credibili e che già durante le indagini preliminari hanno fatto finire il 45enne in carcere. Fin da subito, gli avvocati difensori dell'imputato hanno presentato richiesta affinché la misura cautelare in carcere fosse tramutata in arresti domiciliari. I giudici però le hanno sempre respinte.

Una volta chiuse le indagini, i magistrati hanno richiesto il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato poi condannato in primo grado a una pena di sei anni e otto mesi. Dopodiché, tramite i suoi legali, aveva presentato ricorso. In Corte d'Appello ha però deciso di patteggiare: la sua pena è stata quindi ridotta a cinque anni e quattro mesi di carcere.