Violenta rissa tra due gruppi di ragazzi: due feriti Tra sabato notte e domenica mattina, è esplosa una rissa tra due gruppi di ragazzi a Monza: il bilancio è di due feriti e quattro persone denunciate.

A cura di Ilaria Quattrone

Violenta rissa a Monza. Tra la notte di sabato 5 marzo e la mattina di domenica 6 marzo due gruppi di ragazzi si sono scontrati per motivi ancora da chiarire. Le violenze sono esplose in via Bergamo dove si trovano diversi locali notturni, bar e birrerie. Sulla base delle prime informazioni ottenute sarebbero rimaste ferite due persone mentre quattro sono state denunciate a piede libero.

Il padre di un minore punta una pistola giocattolo

La rissa sarebbe esplosa attorno alle 2 del mattino tra alcuni ragazzi maggiorenni e dei minorenni: stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, il padre di un ragazzo minorenne – che è stato poi denunciato – è intervenuto per difendere il figlio e ha puntato contro un giovane una pistola giocattolo priva però del tappo rosso. A rimanere feriti sono stati un ragazzo di sedici e un uomo di 27 anni: in quest'ultimo caso, il ragazzo è stato trasferito in ospedale e dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Al Politecnico di Milano aggrediti e accoltellati due ragazzi

Nelle stesse ore due ragazzi di vent'anni sono stati aggrediti davanti al Politecnico di Milano: uno dei due, per cause ancora da chiarire, è stato accoltellato ed è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Ha riportato ferite da arma bianca alla gamba e al fianco. Per il momento non è chiaro chi possa averli aggrediti: le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire alla loro identità. Le parole dei due ragazzi feriti potranno servire per capire se l'aggressione – sono stati anche presi a calci e pugni – sia scattata a seguito di un litigio e se quindi i due giovani conoscano i responsabili.